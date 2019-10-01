رام الله.. احتفاء بالقهوة العربية والتركية بالتاريخ والشعر

أيسر العيس/ الخليج 365

نظم المركز الثقافي التركي "يونس إمره" بمدينة رام الله، الثلاثاء، لقاء، تخللته فعاليات تحتفي بالقهوة العربية والتركية.

ووفق مراسل الخليج 365، شمل اللقاء الذي جاء بالتعاون مع سلسلة محلات فلسطينية، محاضرة عن تاريخ القهوة العربية والتركية، قدمها بشير بركات، إلى جانب إلقاء شعري في مدح القهوة للشاعرة معالي سلمان.



وقال عبدالقادر سطيح، مدير المركز الثقافي التركي في رام الله، للأناضول، إن اللقاء خصص للحديث عن صناعة القهوة وطبخها وطريقة العرب والأتراك في ذلك.

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وأضاف أن الحديث تطرق للعادات المميزة لتحضير القهوة، وتاريخها، علاوة على ما يقدّم معها لعشاقها.

وتأتي الفعالية بعد أيام قليلة من اختتام الموسم السادس لمهرجان القهوة بإسطنبول التركية.

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