أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، الثلاثاء، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات طلابية مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله، وسط الضفة الغربية.
واندلعت المواجهات، عقب مسيرة نظمها طلاب من جامعة بيرزيت القريبة من رام الله، اتجهت إلى حاجز بيت أيل الإسرائيلي، تضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، وللمطالبة بالإفراج عن الأسير سامر العربيد، الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا.
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.
واعتقل العربيد في 25 سبتمبر/أيلول الماضي من منزله في مدينة رام الله وخضع لتحقيق عسكري تسبب له بفقدان للوعي وفشل كلوي يهدد حياته، ووصفت حالته بالحرجة.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رام الله.. إصابة العشرات بالغاز في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.