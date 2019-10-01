رام الله.. إصابة العشرات بالغاز في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أيسر العيس/ الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، الثلاثاء، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات طلابية مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله، وسط الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات، عقب مسيرة نظمها طلاب من جامعة بيرزيت القريبة من رام الله، اتجهت إلى حاجز بيت أيل الإسرائيلي، تضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، وللمطالبة بالإفراج عن الأسير سامر العربيد، الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.

واعتقل العربيد في 25 سبتمبر/أيلول الماضي من منزله في مدينة رام الله وخضع لتحقيق عسكري تسبب له بفقدان للوعي وفشل كلوي يهدد حياته، ووصفت حالته بالحرجة.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.