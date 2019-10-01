الحوثيون: قتل وإصابة 200 من قوات التحالف في محور نجران

صنعاء/ الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الثلاثاء، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 من قوات التحالف العربي خلال المرحلة الثانية من العملية العسكرية الأخيرة التي انطلقت 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، في محور نجران (جنوبي السعودية).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع، بحسب ما نقلته فضائية المسيرة (التابعة الجماعة) على تويتر.

ولم يصدر تعليق فوري من التحالف الذي تقوده السعودية بشأن مزاعم الحوثيين، غير أنه اعتبر في وقت سابق الإثنين الأحاديث عن عملية عسكرية داخل السعودية "مسرحية".



وقال سريع إن القوة الصاروخية نفذت 6 مهام في المرحلة الثانية من العملية العسكرية (لم يحدد موعد نهايتها) أبرزها عملية دك مطار نجران.

وأضاف أن سلاح الجو المسير نفذ أيضا 16 طلعة والدفاع الجوي نفذ 40 عملية تصدت لمروحيات الأباتشي بمختلف أنواعها في إطار المرحلة الثانية أيضا، لافتاً إلى إن التحالف شن أكثر من 600 غارة خلال المرحلة الثانية.‎



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وأوضح أن المرحلة الثانية أسفرت كذلك عن تدمير أكثر من 120 مدرعة وآلية وقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 من قوات التحالف العربي.



وتوعد سريع بتنفيذ مختلف المراحل من العملية العسكرية، وقال إن "عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان"، دون تفاصيل عن عدد تلك المراحل وتوقيتاتها.



يشار أن سريع زعم السبت أن الجماعة "حررت 350 كيلو مترا مربعا في المرحلة الأولى (لم يحدد موعد بدايتها ونهايتها) من عملية عسكرية داخل الأراضي السعودية أسماها "نصر من الله"، بما فيها مواقع ومعسكرات، فضلا عن سقوط 3 ألوية في محور نجران السعودية وأسر آلاف الجنود بينهم سعوديون".



والإثنين، اعتبر التحالف العربي على لسان المتحدث باسمه تركي المالكي، حديث الحوثيين عن العملية، بأنه "مسرحية مزعومة من إعلام مضلل، وادعاءات".

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