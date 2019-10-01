الحوثيون يرفضون دخول مسؤول أممي إلى صنعاء

اليمن / مراد العريفي / الخليج 365

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، منعت مسؤول أممي من دخول العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي حديثه للأناضول، قال المصدر وهو مسؤول بمكتب مفوضية حقوق الإنسان الأممية بصنعاء، إن الحوثيين أجبروا طائرة أحمد العبيد ممثل المفوضية في العاصمة اليمنية، على العودة إلى العاصمة الأردنية عمان، فور هبوطها في مطار صنعاء أمس الاثنين، ولم يسمحوا له بمغادرتها.

وأفاد بأن قرار المنع يعود إلى أن "الحوثيين أعلنوا أن المسؤول الأممي شخص غير مرغوب فيه، على خلفية تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر مؤخرا والذي أدان الجماعة بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان".

وحتى الساعة 17.10 تغ، لم يصدر أي تعليق من الحوثيين أو إفادة رسمية من مكتب المفوضية حول الواقعة.

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وكانت عضوة الفريق الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، ميليسا باركي، قالت في مقابلة مع الخليج 365، في وقت سابق، إن جماعة الحوثي، تقصف المدن، وتجند الأطفال.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من قبل إيران.

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