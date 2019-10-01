هالي الحرازات: لنا اكثر من ستة أشهر ونحن ننتظر تواصل بلدي جده.. ولامجيب

الخليج - أيوب الغامدي

رغم تواصل أهالي حي الحرازات شرق جده مع رئيس المجلس البلدي وبعض من أعضاء المجلس عبر وسائل التواصل إلا أنه ليس هناك من يتجاوب معهم. أكثر من ١٠٠ معاملة لا يعلم الأهالي ماهو مصيرها وكيف هي الحلول؟؟ بحسب رواية بعض الأهالي لـ صحيفة الخليج الالكترونية. ومن جانبه المواطن مشني ال حمدان قال لنا : “للاسف لم ألتقي بالمجلس البلدي ولا مره لعدم عملهم إعلانات او طلبهم اقتراحات أو فتح بابهم للاستفسارات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي امتلأت برسائلهم أيام انتخاباتهم. اطلب منهم الاهتمام بالحي وفتح مواقع للاستفسارات و الاقتراحات والملاحظات وتعيين ايام. للقاء بهم تكون معروفه ومعلنه. وتابع قائلاً: للأسف لم يحقق شي يذكر المجلس إلى اللحظه”.

سؤال الصحيفة للمواطن أستاذ مشني, في نظرك لماذا؟ نسبة كثيرة من المجتمع تنظر للمجلس البلدي بنظرة سلبيه؟

قال:”لا نهم لم يرون شي ملموس منهم او اعمال او مبادرات فقط يسمعون بهم. يوم الانتخابات”. طرح رأي قائلا: على حد تعبيره” أتمنى أن كل عضو بلدي يقدم ملف باعماله التي قام بها وان يوقع له اقل شي من عشره اشخاص في الحي ومتفرقين بانه انجز وحضر وشوهد”.

ومن جانبه أنس الحربي مدير شركة في القطاع الخاص تساءلت الصحيفة :عن هل سبق التقيت بالمجلس البلدي بجده وكم مره؟

أجاب :” لم يسبق لي الإلتقاء بسبب ان وجودهم فقط في وقت الانتخابات و بعد ذلك لا نرى منهم اي تفاعل أو حرص على خدمة المواطنين”.

ماذا تطالب المجالس البلديه به؟

تفعيل المجلس و عقد اجتماعات شهرية لمناقشة قضايا الأحياء و المواطنين و لكي يصل صوت المواطن للمسئول عن طريق المجلس البلدي

هل حقق المجلس شي م ن طموحك او رغبات أهل حيك؟

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ابدا لم يساهم و لو بالقليل في حل أي مشكلة أو مناقشة أي مشكلة على الإطلاق.

في نظرك لماذا نسبة كثيرة من المجتمع تنظر للمجلس البلدي بنظرة سلبيه؟

لانهم فعلا غير موجودين في الواقع وجودهم فقط في وقت الانتخابات و صوتهم غير مسموع إطلاقا.

واكد المواطن جابر الزبرقي: بانه لم يلتقي بالمجلس البلدي من قبل. وأطالب المجلس البلدي بإنجاز عمله وتلبية احتياجات أهل الحي الاساسية. وقال لوكان هناك مشاريع او خدمات حقيقيه (الاناره, السفلته, الارصفه, النظافه/الحدايق, المرافق العامه) بالحي لنال رضاء السكان واستحسانهم.

وأختتم المواطن علي حمدان الشهري قائلاً: للأسف الشديد لم يسبق الالتقاء بالمجلس البلدي. وأطالبهم بالنزول إلى الاحياء وإلتقاء المواطنين ومتابعة جميع المشاكل والخدمات الخاصة بهم وللأسف الشديد أصبح أهل الحي يطالبون بأنفسهم في الأمانات والبلديات حتى يحصلوا على الخدمات الخاصة بالحي. بإختصار لم نلمس منهم اي خدمة تجاه الحي فمن الطبيعي أن تكون النظرة سلبية.