الهلال يهزم السد برباعية

صحيفة الخليج الالكترونية

أسقط فريق الهلال الأول لكرة القدم، الثلاثاء، مضيفه السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم الفريق القطري بهدف عند الدقيقة 16 من عمر المباراة، سجله جوميز مهاجم الهلال بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يعدل ذات اللاعب النتجية لصالح فريقه عند الدقيقة 34، قبل أن يضيف علي البليهي الهدف الثاني عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، عزز الهلال تقدمه عند الدقيقة 60 عن طريق الفرنسي جوميز، قبل أن يزيد محمد الشلهوب غلة الأهداف بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 67، حيث استمرت النتيجة بتقدم الهلال 4-1، حتى أعلن الحكم نهاية المباراة.

وشهدت المباراة طرد عبدالكريم حسن لاعب السد، عند الدقيقة 34 من عمر المباراة، بعد احتجاجه على حكم المباراة ودعس قدمه.

هذا، وسيتجدد لقاء الفريقين 22 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات إياب ذات الدور، لتحديد المتأهل إلى النهائي من شرق القارة الآسيوية.