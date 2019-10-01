تحرير مناطق وأسر جنود سعوديين... "الحوثيون" يعلنون نتائج عملية "نصر من الله"

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القاهرة - سبوتنيك. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة "تمكنت قواتنا في المرحلة الثانية من عملية "نصر من الله" التي أسميت عملية (الشهيد أبو الحسنين) في 3 أيلول/ سبتمبر المنصرم، من التقدم وتحرير مناطق واسعة في مناطق كتاف (صعدة) بمحور نجران".

وأضاف "تم تأمين أكثر من 150 كيلومتراً مربعاً، وتحرير منطقتي الفرع والصوح (مديرية كتاف)، وصولاً إلى المرتفعات المطلة على مدينة نجران".

ووفق العميد سريع، "قُتل وأصيب مالا يقل عن 200 من قوات العدو، وتم تدمير واغتنام أكثر من 120 مدرعة وآلية خلال المرحلة الثانية من عملية نصر من الله".

وأشار إلى "أسر مجموعة كبيرة من قوات العدو بينهم سعوديون".

وعرض العميد سريع، خلال المؤتمر الصحفي، مشاهد لستة عسكريين قالوا إنهم من الجيش السعودي وقعوا في أسر "أنصار الله" أثناء العملية، وتلا كل منهم رقمه العسكري ووحدته التي ينتمي إليها.

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وذكر المتحدث العسكري أن القوات "سيطرت على 3 معسكرات تابعة للعدو بما فيها مخازن أسلحة وعتاد عسكري متنوع".

ولفت إلى "تنفيذ طيران العدوان أكثر من 600 غارة جوية خلال تنفيذ المرحلة الثانية من عملية (نصر من الله)".

وأكد "استمرار تنفيذ مختلف المراحل من عملية (نصر من الله)"، مضيفاً "عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان وقواتنا تملك أسلحة ردع قادرة على رد الصاع صاعين".

واتهم العميد سريع، الجيش اليمني باستخدام عناصر من تنظيمات إرهابية، بالقول "عثرنا على وثائق وأدلة تثبت دور "القاعدة" و"داعش" [التنظيم المحظور في روسيا] في القتال إلى جانب قوات تحالف العدوان".