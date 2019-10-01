- 1/2
- 2/2
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وأضاف "تم تأمين أكثر من 150 كيلومتراً مربعاً، وتحرير منطقتي الفرع والصوح (مديرية كتاف)، وصولاً إلى المرتفعات المطلة على مدينة نجران".
ووفق العميد سريع، "قُتل وأصيب مالا يقل عن 200 من قوات العدو، وتم تدمير واغتنام أكثر من 120 مدرعة وآلية خلال المرحلة الثانية من عملية نصر من الله".
وأشار إلى "أسر مجموعة كبيرة من قوات العدو بينهم سعوديون".
وعرض العميد سريع، خلال المؤتمر الصحفي، مشاهد لستة عسكريين قالوا إنهم من الجيش السعودي وقعوا في أسر "أنصار الله" أثناء العملية، وتلا كل منهم رقمه العسكري ووحدته التي ينتمي إليها.
وذكر المتحدث العسكري أن القوات "سيطرت على 3 معسكرات تابعة للعدو بما فيها مخازن أسلحة وعتاد عسكري متنوع".
ولفت إلى "تنفيذ طيران العدوان أكثر من 600 غارة جوية خلال تنفيذ المرحلة الثانية من عملية (نصر من الله)".
وأكد "استمرار تنفيذ مختلف المراحل من عملية (نصر من الله)"، مضيفاً "عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان وقواتنا تملك أسلحة ردع قادرة على رد الصاع صاعين".
واتهم العميد سريع، الجيش اليمني باستخدام عناصر من تنظيمات إرهابية، بالقول "عثرنا على وثائق وأدلة تثبت دور "القاعدة" و"داعش" [التنظيم المحظور في روسيا] في القتال إلى جانب قوات تحالف العدوان".
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير مناطق وأسر جنود سعوديين... "الحوثيون" يعلنون نتائج عملية "نصر من الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.