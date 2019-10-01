نقابة المعلمين الأردنيين: سنطعن على قرار المحكمة الإدارية بشأن الإضراب

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وصف نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، أن وقفة المعلمين مع نقابتهم خلال الأسابيع الماضية مبهرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى نقابة المعلمين، اليوم الثلاثاء.

وتحدث النواصرة عن آخر مستجدات إضراب المعلمين، وقال إن نقابة المعلمين تشكر نقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة الاطباء، والفرق القانونية من المحامين، التي تشكلت للدفاع عن نقابة المعلمين، لمواقفها المؤيدة للنقابة، بحسب موقع "الساعة" الأردني.

وأكد نقيب المعلمين أن النقابة ستطعن في قرار المحكمة الإدارية خلال المدة القانونية وهي 15 يوما، وأنها تحترم السلطة القضائية والقضاء النزيه، مشددا على التزامها بالقانون.

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وأعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم الأردنية أن الوزارة ستبدأ، مع نهاية دوام اليوم الثلاثاء في مدارس المملكة، باتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس.

وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، فإن ذلك جاء ردا على احتجاجات المعلمين التي قد شارك فيها آلاف المعلمين، وذلك بسبب رفض الحكومة الأردنية رفع أجورهم مما أدى لحدوث خلل في العملية التعليمية.

وبدأ المعلمون في الأردن تحركهم المطلبي من أجل رفع أجورهم إلى نحو 50% بعد ارتفاع الأسعار وزيادة المصاريف، لكن الرفض الحكومي للمطلب دفع المعلمين إلى التصعيد من خلال تطبيق الإضراب العام في البلاد إلى حد وصل عدد الأساتذة الذين لبوا الدعوة إلى نحو 100 ألف معلم وأستاذ شلوا خلالها الحياة التعليمية في كل البلاد.