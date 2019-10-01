دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تبدأ في دفع تحديث iOS 13.1.2 وiPadOS 13.1.2 وأيضاً watchOS 6.0.1 للمستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة ابل في دفع تحديث جديد من iOS 13.1.2 الذي يأتي لمعالجة بعض المشكلات التي ظهرت في ميزة النسخ الإحتياطي في iCloud، أيضاً بعض مشاكل الكاميرة والبلوتوث، كما تقدم ابل تحديث iPadOS 13.1.2 و watchOS 6.0.1 أيضاً للمستخدمين.

قدمت شركة ابل تحديث iOS 13 للمستخدمين منذ أسبوع تقريباً، والذي جاء بمجموعة من المميزات يأتي على رأسها ميزة إدارة وحدة المعالجة، مع إختصارات ومجموعة من التحسينات، بينما جاء تحديث iOS 13.1.1 يوم الجمعه الماضي لتصحيح بعض الأخطاء الأمنية، وبعض المشاكل التي رصدت في البلوتوث مع تحسينات في تطبيق Safari و Reminders.

واليوم تبدأ شركة ابل في دفع تحديث iOS 13.1.2 الذي يأتي لمعالجة بعض الأخطاء في التخزين الإحتياطي في iCloud، إلى جانب بعض المشاكل في الكاميرة والبلوتوث، وإلى جانب تحديث iOS 13.1.2 الذي قدم لهواتف الأيفون، قدمت ابل تحديث Pad OS الذي يأتي بمعالجة أيضاً لبعض المشاكل، وأيضاً تحديث WatchOS الذي يعمل على معالجة مشكلة واجهة الساعة ومعالجة مشكلة فقد البيانات في نظام التشغيل.

مميزات تحديث iOS 13.1.2

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معالجة مشكلة ظهور شريط تقدم النسخ الإحتياطي بعد إنتهاء النسخ بنجاح

معالجة المشكلة التي تعوق تشغيل الكاميرة

معالجة الخلل الذي يطرأ على تشغيل المصباح

معالجة مشكلة فقد بيانات التقويم في الشاشة

تصحيح المشكلة التي تعوق تشغيل الإختصارات من HomePod

معالجة المشكلة التي تؤدي إلى إنقطاع إتصال البلوتوث مع فئة محددة من السيارات

مميزات تحديث iPadOS 13.1.2

معالجة مشكلة ظهور شريط تقدم النسخ الإحتياطي بعد إنتهاء النسخ بنجاح

تصحيح المشكلة التي تعوق تشغيل الإختصارات من HomePod

مميزات watchOS 6.0.1

معالجة المشكلة التي ظهرت في كلاً من أوجه ساعتي Mickey Mouse، وMinnie Mouse التي تعوق إظهار الوقت.

تصحيح المشكلة التي تعوق إظهار الأحداث في التقويم.

إصلاح الخلل الذي يؤدي إلى فقدان بعض البيانات في الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تبدأ في دفع تحديث iOS 13.1.2 وiPadOS 13.1.2 وأيضاً watchOS 6.0.1 للمستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.