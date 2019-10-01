شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الجزائرى: سنقلص الانفاق العام بنسبة 9.2% فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الجزائرى محمد لوكال اليوم الثلاثاء إن الجزائر تخطط لخفض الإنفاق العام 9.2% فى 2020، فى تقليص سيكون الثانى على التوالي، مع مواجهة عضو أوبك صعوبات للتأقلم مع تراجع فى إيرادات الطاقة.

وأبلغ الوزير وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الحكومة تستهدف أيضا سن ضرائب جديدة فى مسودة ميزانية 2020 فى مسعى لتقليص عجز مستهدف قدره 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى العام القادم، انخفاضا من هدف يبلغ 8% للعام الحالى.

يأتى الخفض المزمع فى الإنفاق بينما تواجه الجزائر احتجاجات ضخمة تطالب بإصلاح شامل للنظام السياسى واحتجاز مسؤولين كبار بتهم تتعلق بالفساد.