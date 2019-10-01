ولى العهد السعودى ورئيس الوزراء الإثيوبى يبحثان تطورات الأوضاع فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تطورات الأوضاع في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء- المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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