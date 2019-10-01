شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع بين مجلسى السيادة والوزراء السودانيين لتعديل الوثيقة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق ركن شمس الدين كباشى، عضو المجلس السيادى السودانى، عن اجتماع مشترك غداً الأربعاء بين مجلسى السيادة والوزراء السودانيين بشأن تعديل الوثيقة الدستورية.
وكشف كباشى، فى تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام السودانية المحلية، أنهم دفعوا بفتوى لوزير العدل بشأن تعديل الوثيقة بما يتيح لمجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وذكر أنهم تلقوا فتوى لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.
وقال كباشى: طلبنا فتوى من وزير العدل فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية وكيفية تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وافتى الوزير وعرضنا الفتوى فى اجتماع مجلس السيادة أمس، وخلصنا إلى عقد اجتماع مشترك بين المجلسين غداً الأربعاء الواحدة والنصف ظهراً للنظر فى إمكانية تعديل الوثيقة بما يتيح لمجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام.
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