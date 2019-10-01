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محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المرشح الرئاسي نبيل القروي

قال شاهد من رويترز إن محكمة تونسية رفضت يوم الثلاثاء الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي المحتجز بانتظار الحكم في تهم ضده بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. وينفي القروي الاتهامات.

وحل القروي في المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي وسينافس في جولة الإعادة أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد في 13 من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

 

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