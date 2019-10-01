شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المصابين بعد فتح الشرطة العراقية النار على آلاف المتظاهرين في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استخدمت الشرطة العراقية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في بغداد الثلاثاء، وهو ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وتحدثت بعض الأنباء غير المؤكدة عن وقوع ضحية وأكثر من مئة مصاب.

وكان آلاف العراقيين احتشدوا في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد احتجاجاً على البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات.

وأطلقت الشرطة في بادئ الأمر الرصاص الحي في الهواء، ولم يتضح ما إذا كانت بعد ذلك قد وجهت الرصاص للحشد، لكن مراسلين لـ «رويترز» رأوا خمسة متظاهرين وجوههم مخضبة بالدماء.

ونقلت وسائل إعلام أخرى خبراً عن سقوط قتيل، ووجود إصابات خطرة بين أكثر من مئة وثلاثين مصاباً.

وهرعت سيارات الإسعاف لنقل مزيد من الجرحى.

وحاول المتظاهرون عبور جسر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

واستخدمت قوات الأمن، التي أغلقت الطرق، قنابل الصوت ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين. ورفض المتظاهرون مغادرة المكان ففتحت قوات الأمن النار باتجاههم.

ونقلت «رويترز» عن متظاهر طلب عدم نشر اسمه خوفاً من الانتقام قوله: «هذه ليست حكومة بل مجموعة من الأحزاب والميليشيات التي دمرت العراق».

وتضطلع قوات الحشد الشعبي بدور كبير في السياسة العراقية، ولها ممثلون في البرلمان والحكومة.

وأصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي رأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بياناً يعد فيه بوظائف للخريجين.

ووجه وزارة النفط وهيئات حكومية أخرى للبدء في تطبيق حصة تشغيل خمسين في المئة من العمالة من المحليين في عقودها مع الشركات الأجنبية.

وكان العراق شهد احتجاجات حاشدة العام الماضي بدأت في الجنوب معقل الأغلبية الشيعية. ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين الذي أغضبهم ضعف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء المتكرر وانتشار الفساد.

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