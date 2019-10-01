الحوثيون يعلنون أسر مجموعة كبيرة بينهم سعوديون

القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من القوات اليمنية وقوات التحالف وأسر عدد كبير منهم ضمن مرحلة ثانية من عملية موسعة بدأتها على محور نجران.

وأفاد الناطق باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في مؤتمر صحفي حول نتائج عملية "نصر من الله"، بـ"مقتل وإصابة مالا يقل عن 200 من قوات العدو وتدمير واغتنام أكثر من 120 مدرعة وآلية خلال المرحلة الثانية".

كما أشار إلى "أسر مجموعة كبيرة من قوات العدو بينهم سعوديون في المرحلة الثانية من العملية"، عارضا مقطعا مصورا لخمسة سعوديين منهم.