دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لخط إنتاج مايكروسوفت القادم من أجهزة Surface ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة مايكروسوفت لعقد مؤتمرها غداً 2 من أكتوبر للإعلان عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Surface، واليوم نشرت تسريبات مصورة تقدم نظرة واضحة لأجهزة Surface المرتقبة.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط مايكروسوفت للإعلان عن أجهزة Surface Book 3، و Surface Laptop 3 وأيضاً تحديث Surface Pro 7 في فعاليات مؤتمرها الذي يعقد غداً، واليوم تؤكد أحدث تسريبات Evan Blass الإصدارات المرتقبة في حدث مايكروسوفت غداً.

وتكشف التسريبات المصورة عن تحديث جهاز Surface Pro 7، وأيضاً عن الإصدار الجديد Surface Laptop 3 بحجم 13 إنش وأيضاً 15 إنش، هذا إلى جانب جهاز Surface الذي يأتي بدعم من ARM بتصميم متحول 2 في 1.

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كما أشارت تسريبات Blass أيضاً إلى أن مايكروسوفت في طريقها للكشف عن جهاز Surface يأتي بشاشة مزدوجة، إلا أن هذا الإصدار لم يأتي بين الصور التي تم تسريبها.

وتؤكد تسريبات Blass على أن مايكروسوفت سيكون لديها مزيد من الإعلانات خلال فعاليات المؤتمر، كما أشار إلى أن جهاز Surface الذي يأتي بدعم من AMD سيكون أحد أبرز الإعلانات التي تقدم خلال الحدث، حيث يأتي هذا الإصدار بتصميم يحاكي Surface Pro لكن مع إطارات أنحف.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لخط إنتاج مايكروسوفت القادم من أجهزة Surface ظهر على التقنية بلا حدود.