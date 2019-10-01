دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن نظام تشغيل Windows 10X الذي يستهدف الأجهزة بالشاشة المزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق غداً مؤتمر مايكروسوفت الذي يأتي بالعديد من الإعلانات عن منتجات الشركة الجديدة، واليوم تكشف تسريبات جديدة عن نظام تشغيل الشركة الجديد Windows 10X الذي صمم للأجهزة المميزة بالشاشة المزدوجة.

أشارت بعض التسريبات خلال الفترة الماضية إلى أن عملاق البرمجيات ستقدم أول إصدار من أجهزة Surface الذي يأتي بشاشة مزدوجة، واليوم تقدم التسريبات اللمحات الأولى لنظام تشغيل Windows 10X الذي يدعم هذه الفئة من الأجهزة.

رصد جهاز مايكروسوفت الجديد الذي يأتي بالشاشة المزدوجة برمز “Centaurus”، إلى جانب العديد من أجهزة Surface المرتقبة من بينها Surface Pro 7، و Surface Laptop 3، وأيضاً جهاز Surface المتحول 2 في 1 بدعم من ARM.

أيضاً إلى جانب التسريبات حول الأجهزة الجديدة كشف Evan Blass عن تفاصيل حول نظام تشغيل Windows 10X الذي طور لدعم الأجهزة بالشاشة المزدوجة، ومن بينها جهاز مايكروسوفت الذي يعرف الآن ب “Centaurus”.

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من جانب أخر لم تقدم تسريبات Evan Blass صور لنظام Windows 10X، إلا أن هذا النظام يمكن أن يدعم الشاشات المزدوجة أو القابلة للطي، وهو نظام التشغيل الذي عرف في السابق بنظام Windows Lite.

كما تشير التسريبات إلى أن نظام تشغيل Windows 10X سيأتي بميزة عرض وتشغيل التطبيقات في نافذة، على أن يدعم تشغيل أغلب التطبيقات على شبكة الإنترنت كبديل لتشغيل التطبيقات على واجهة الجهاز، لذا نترقب غداً مزيد من التفاصيل حول نظام تشغيل مايكروسوفت الجديد في فعاليات الشركة غداً.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن نظام تشغيل Windows 10X الذي يستهدف الأجهزة بالشاشة المزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.