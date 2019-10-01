شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية السودان: رفع اسم بلدنا من قائمة الإرهاب تساعد على استعادة وضعنا الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، إن إزالة السودان من قائمة الإرهاب تساعده على استعادة وضعه الطبيعى، وذلك خلال مؤتمر صحفى لها.

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