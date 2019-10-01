شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تعرب عن أسفها لما رافق احتجاجات بغداد من أعمال عنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الحكومة العراقية عن أسفها لما رافق احتجاجات بغداد من أعمال عنف، حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها. وأشار بيان حكومي مشترك، إلى سقوط، قتيل واحد فقط و 200 جريح في احتجاجات بغداد، مضيفاً: "ندعو المواطنين إلى التهدئة وضبط النفس" ، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تأدية مهماتها حرصا على أمن المتظاهرين.

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