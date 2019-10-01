شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بغداد على موعد جديد مع الفوضى مع تنامى المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن العاصمة العراقية بغداد على موعد مع أزمة جديدة مع تصاعد أحداث العنف، بالقرب من المنطقة الخضراء، حيث حاول عدد من المتظاهرين اقتحام الجسر المؤدى إلى المنطقة الخضراء، والتي تضم المبانى الحكومية والسفارات الأجنبية.

محاولات المتظاهرين دفعت قوات الشرطة إلى مجابهتهم، حيث أطلقت فى بادئ الأمر الرصاص في الهواء، بينما أدى تفاقم الأمور إلى إصابة عدة أشخاص.

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وقد قام المتظاهرون بإحراق عدة مبان حكومية

وأصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، الذى رأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى اليوم الثلاثاء، بيانا يعد فيه بوظائف للخريجين. ووجه وزارة النفط وهيئات حكومية أخرى للبدء فى تطبيق حصة تشغيل 50% من العمالة من المحليين فى عقودها مع الشركات الأجنبية.