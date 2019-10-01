شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير الصحف السعودية.. النظام الإيرانى يطعم الحوثيين بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة (الرياض) السعودية كاريكاتير، يوضح الدعم الإيرانى لميليشيا الحوثيين فى اليمن. وجاء فى الكاريكاتير، النظام الإيرانى وقد جسده الرسام على شكل طائر الغراب، وهو يطعم ميليشيا الحوثى بالصواريخ التى تستهدف بها المملكة العربية السعودية

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