شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تشن عمليات قصف واسعة فى "الحديدة" بالتزامن مع زيارة جريفيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، شن عمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة بمناطق متفرقة من مدينة (الحديدة) غرب اليمن، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى صنعاء؛ للقاء قيادات الحوثيين في محاولة جديدة لتنفيذ اتفاق استوكهولم.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة - في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم ، الثلاثاء ، أن ميليشيات الحوثي المتمركزة في مدينة (الحديدة) شنت عمليات استهداف متكررة على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة (الصالح) التابعة لمدينة (الحديدة) باستخدام قذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 82 وقذائف المدفعية من نوع (B10) بشكل عنيف.

من جهته قال مصدر عسكري: "إن الميليشيات أطلقت عددًا من القذائف المدفعية نحو مواقع القوات المشتركة في تصعيد وانتهاك للهدنة الأممية، حيث أن عددًا من قذائف مدفعية الهاون تساقطت بمحاذاة مواقع يتمركز فيها جنود القوات المشتركة"، موضحًا أن ميليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية جنوب الحديدة باستخدام الأسلحة الثقيلة.

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يشار إلى أن هذا التصعيد يتزامن مع إعلان مكتب المبعوث الخاص لليمن، وصول مارتن جريفيث إلى صنعاء في زيارة لمدة يومين.

ومن المتوقع أن يناقش جريفيث - خلال الزيارة - مع قيادة ميليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق استوكهولم.