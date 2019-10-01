شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمميون: ميليشيا الحوثى تمنع مسؤولا أمميا من دخول "صنعاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مسؤولون أمميون "إن ميليشيا الحوثي قامت بمنع دخول مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اليمن، وأمروا طائرته بالإقلاع من العاصمة "صنعاء" بعد وقت قصير من هبوطها".

وأضاف المسؤولون - وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - أنه بعد وصول ممثل المفوضية العبيد أحمد العبيد إلى صنعاء أمس، استقل ضباط أمن من ميليشيات الحوثي الطائرة وسحبوا تصريح سفره، وأمروا قائد الطائرة بالمغادرة.

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ومن جهته، أكد المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل طرد العبيد من صنعاء.. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن هذا التطور جاء عقب تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في الحرب الأهلية اليمنية، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.