شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الاستئناف التونسية ترفض طلبا للإفراج عن المرشح الرئاسى نبيل القروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت محكمة الاستئناف فى تونس طلبا للإفراج عن المرشح الرئاسى نبيل القروى.

وأعلن كمال بن مسعود، رئيس هيئة الدفاع عن القروي، أن هيئة الدفاع ستجتمع للنظر في الخطوات القادمة.

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وكانت السلطات التونسية اعتقلت نبيل القروي في 23 أغسطس الماضي بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، فيما لم ترفض هيئة الانتخابات طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح

وأجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة حيث احتل المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.