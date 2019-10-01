شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودى يؤكد حرص التحالف العربى على التوصل إلى حل سياسى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي ، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، حرص المملكة ، ودول التحالف العربي على الوصول إلى حل سياسي سلمي في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية - التي بثت النبأ - أن ذلك جاء ذلك خلال لقاء المستشار السعودي، اليوم الثلاثاء ممثل ألمانيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي ، كلاوس ميشيل، بمقر الممثلية الدائمة لألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي في (بروكسل) .

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واستعرض الجانبان عددا من الموضوعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز للمحتاجين في عدد من الدول، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون بين البلدين بهذا الشأن..حيث أشاد كلاوس ميشيل بالجهود الإغاثية والإنسانية للمركز.

وفي السياق ذاته، بحث الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع ممثلة فنلندا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي مينا كيفيماكي، جهود بلاده في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وفتح آفاق تعاون بين المملكة وفنلندا بهذا الشأن.

يشار إلى أن المرجعيات الثلاث للتوصل إلى حل سياسي في اليمن تتمثل في : المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم "2216".