متحدّثة حملة "القروي": القضاء يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت متحدثة باسم حملة المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، الثلاثاء، أن محكمة الاستئناف بالعاصمة، رفضت مطلب الإفراج عنه.

وفي تصريح للأناضول، قالت المتحدثة، مفضلة عدم نشر هويتها، إن "محكمة الاستئناف رفضت طلب محامي القروي بالإفراج عنه".

وأضافت "أن المكتب السياسي للحزب ("قلب تونس" الذي يقوده القروي) سيجتمع في وقت لاحق، لتحديد ما يجب عمله تجاه هذا القرار"، دون تحديد موعد دقيق.

والأسبوع المنقضي، لم تنظر المحكمة المذكورة في طلب الإفراج الذي قدمه محامو القروي؛ بسبب إضراب القضاة، وقررت تأجيل الجلسة للأربعاء، قبل أن يتقرر عقدها اليوم.

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وجرى إيقاف القروي، في 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.

وحددت الهيئة مبدئيا الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات بين سعيّد والقروي.



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