مقتل عنصر من حركة "الشباب" في غارة جوية جنوبي الصومال

مقديشو/ نور جيدي / الخليج 365

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الثلاثاء، مقتل عنصر من مقاتلي حركة الشباب الصومالية، جراء غارة جوية استهدفته في بلدة "كونيبرو" بإقليم شبيلى السفلى، جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان لـ "أفريكوم"، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان، إنه "بالتنسيق مع الحكومة الصومالية الفيدرالية، نفذت القيادة الأمريكية في إفريقيا غارة جوية استهدفت إرهابيا من حركة الشباب الصومالية بالقرب من بلدة كونيبرو جنوب الصومال".

وأوضح البيان أن الغارة الجوية تم تنفيذها أمس الإثنين، وأسفرت عن "مقتل إرهابي واحد".

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ولفت البيان إلى أن "أفريكوم" نفذت 54 غارة جوية ضد مقاتلي حركة الشباب الصومالية، منذ بداية 2019.

ولم تعلق حركة الشباب على الحادث حتى الساعة 15:50تغ.

وتقاتل القوات الحكومية الصومالية وقوات حفظ سلام إفريقية، منذ سنوات، حركة "الشباب" المسلحة المتمردة.

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