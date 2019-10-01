المالكي: التصويت الأوروبي لصالح" أونروا" انتصار للدبلوماسية الفلسطينية

أيسر العيس/ الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الثلاثاء، قرار لجنة الموازنة في البرلمان الاوروبي، استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، انتصارا جديدا للدبلوماسية الفلسطينية.

وفي بيان له، اطلعت عليه الخليج 365، قال المالكي إن "التصويت لصالح استمرار دعم وتقديم مساعدة مالية إضافية للأونروا، يمثل تأكيدا على مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة من القضية الفلسطينية".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، رفضت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي مقترحا قدمه نائب من كتلة المحافظين اليمينية، وطالب فيه بتجميد 16 مليون يورو من الأموال التي تدفع من الاتحاد الأوروبي للأونروا، بحجة وجود فساد في إدارة المساعدات.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.

وفي 31 أغسطس/ آب 2018، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويلها كليا لـ"أونروا"، بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.