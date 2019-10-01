دعوة التظاهر في الثالثة بمصر.. حاضرة إلكترونيا غائبة ميدانيا

إسطنبول / الخليج 365- حتى الساعة 15:30ت.غ غابت الاحتجاجات عن شوارع مصر في ظل تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

- صعود وسم مؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

لم تجد دعوة التظاهر في الساعة الثالثة عصر (13:00 ت.غ) صدى واضحا في شوارع مصر بعد مرور نحو ساعة، رغم التفاعل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بوسم #نازلين_الساعه_تلاته، في مقابل صعود وسم مؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان الفنان والمقاول المصري، محمد علي، المناهض للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والمتواجد خارج البلاد، دعا الإثنين للخروج في تظاهرات الساعة الثلاثة بالتوقيت المحلي، للاحتجاج ضد السيسي.

وأرجع دعوته إلى عدم قدرة الأجهزة الأمنية على غلق الميادين في هذا التوقيت الذي يعد ذورة خروج التلاميذ والطلاب والموظفين عقب انتهاء اليوم الدراسي ودوام العمل.

وأكد شاهد عيان بميدان التحرير، وسط القاهرة، للأناضول، غياب الاحتجاجات بشكل تام، حتى الساعة 15:30 ت.غ في ظل تواجد أمني ملحوظ.

ولم تنقل الفضائيات المعارضة للنظام أي احتجاجات في هذا التوقيت أو بعد نحو ساعة منه، وسط إشارة من قبل بعضها إلى أن وسم #نازلين_الساعه_تلاته، حاضر بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، وأنه كان الأكثر تداولا بمنصة تويتر.

ويأتي صعود الوسم وتصدره قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر" في مصر، بالتزامن مع صعود وسم مؤيد باسم "حقك علينا ياريس (سامحنا)"، والذي يحمل تغريدات تعدد ما يراه متفاعلون "إنجازات" السيسي وقيامه بـ "إنقاذ البلاد".

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وقابل إعلاميون مؤيديون للسيسي، مثل أحمد موسي وعمرو أديب، عدم نجاح دعوات سابقة تالية لـ 20 سبتمبر/ أيلول في الحشد المعارض بسخرية وتهمكم واسعين، في مقابل حديث لمعارضين أن احتجاج 20 سبتمبر دفع النظام للإقدام على إجراء إصلاحات.

وقال رئيس مجلس النواب، على عبد العال، في كلمة بالبرلمان، الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وإعلامية.

يأتي ذلك، متزامنا مع حديث حقوقي عن إفراجات لعشرات الموقوفين، وتأكيد مجلس الوزراء المصري، إعادة 1.8 مليون شخص لبطاقات الدعم التموينية لصرف السلع الغذائية المدعمة حكوميا، مع السماح بصرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده لحين فحص التظلمات.

وكانت النيابة المصرية أكدت الخميس الماضي احتجاز ألف شخص بتهمة التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات" في 20 سبتمبر/ أيلول واليوم التالي له.

وكان بيان النيابة أول إقرار رسمي بمشاركة مئات المحتجين في احتجاجات يوم 20 سبتمبر واليوم التالي له في 5 محافظات، رغم النفي الرسمي المتكرر، وحديث إعلامي إنها "مظاهرات مفبركة عبر مقاطع فيديو معدة مسبقا"، وحديث عن الأوضاع مستقرة بمصر.

وخرج مؤيدون ومعارضون للرئيس السيسي في 20 و27 من الشهر الماضي، في فعاليات، وسط تأكيد من السيسي بعدم القلق من تلك الدعوات، والتلويح بإمكانية حشد ملايين مؤيدة في الميادين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.