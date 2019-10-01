أنباء عن مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن خلال احتجاجات ببغداد

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365

- لم يتسن للأناضول التأكد من مصادر مطلعة ولا الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأمنية بخصوص ما ذكرته التقارير الإعلامية حول القتلى.

- نحو 130 مصابا معظمهم جراء اختناقات إثر استخدام الغاز المسيل للدموع، بينهم عناصر أمن، حسب مصادر طبية للأناضول

تداولت تقارير إعلامية عراقية أنباء عن سقوط 3 قتلى جراء استخدام قوات الأمن الرصاص الحي في تفريق مظاهرة مناهضة للحكومة شهدتها ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.

وأوضحت التقارير الصحفية أن حصية القتلى في تظاهرات ساحة "التحرير" وسط بغداد هي 3 قتلى برصاص حي من قوات الأمن الحكومية، إضافة إلى نحو 130 مصابا معظمهم جراء اختناقات إثر استخدام الغاز المسيل للدموع، وبينهم عناصر أمن، حسب مصادر طبية للأناضول.

ولفتت التقارير إلى أن القوات الأمنية الحكومية أطلقت أيضا قنابل مسيلة للدموع صوب المتظاهرين في ساحة "التحرير" وسط بغداد، ما تسبب في العديد من حالات الاختناق.

ولم يتسن للأناضول التأكد من مصادر مطلعة ولا الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأمنية بخصوص ما ذكرته التقارير الإعلامية.

وشهدت بغداد ومحافظات جنوبي البلاد، الثلاثاء، خروج مظاهرات مناهضة للحكومة التي يتزعمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال شهود عيان، إن المظاهرات دعا لها ناشطون يرون أن الحكومة الحالية فشلت في تحسين مستوى معيشة المواطنين وفي تنفيذ برامجها.

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم، قال أحمد خلف ضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية للأناضول، إن "ما لا يقل عن 40 متظاهرا أصيبوا بجروح بعضها خطيرة، بعد أن استخدمت قوات مكافحة الشغب الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق تظاهرة بالقرب من المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وأوضح خلف أن "المئات من المتظاهرين حاولوا عبور الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء، لذلك تدخلت قوات مكافحة الشغب واستخدمت جميع الأدوات من المياه والهراوات والقنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع لمنع المتظاهرين من عبور الجسور بإتجاه المنطقة الخضراء".

من جهته، قال علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) في تصريح وزعه على الصحفيين إن "قوات الأمن استخدمت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين"، لافتا إلى أن "أحد أعضاء فريق الرصد التابع للمفوضية من ضمن المصابين".

وقال حميد جحجيج أحد المتظاهرين للأناضول، "المظاهرة جاءت نتيجة طبيعية لفشل حكومة عبد المهدي في تنفيذ برنامجها خلال عام من عمرها لم تنجز أي شيء مهم في الملفات الكبيرة".

وأوضح أن "المظاهرة خالية من أي تدخل حزبي أو تيار إسلامي وهي انعكاس لغضب الشارع العراقي من سوء إدارة ملفات الحكومة".

وفي محافظة الديوانية جنوبي البلاد، قال ياسر كريم أحد اعضاء اللجنة التنسيقية للتظاهرة في إتصال هاتفي مع الخليج 365، إن "10 من المتظاهرين السلميين أصيبوا بجروح بعد تعرضهم للضرب من قبل قوات الأمن خلال تفريقها للتظاهرة التي انطلقت أمام مبنى مجلس المحافظة".

وأوضح كريم أن "المتظاهرين طالبوا بحل مجلس المحافظة"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في فض التظاهرة".

ووفق شهود عيان، فإن مظاهرات أخرى خرجت في محافظات ميسان وواسط والبصرة (جنوب).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.