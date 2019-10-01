3 قتلى وإصابة 60 شخصا برصاص قوات الأمن ببغداد

صحيفة الخليج الالكترونية قامت قوات الأمن العراقية الثلاثاء بإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق أكثر من ألف متظاهر تجمعوا للتنديد بالفساد والمطالية بالخدمات وبتوفير فرص عمل في بغداد، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس. وأسفرت هذه التظاهرة، أول التحركات المطلبية التي تواجهها الحكومة الحالية التي تتم عامها الأول في نهاية أكتوبر الحالي، عن سقوط 3 قتلى وإصابة نحو 60 شخصاً بعضهم بالرصاص المطاطي أو بالغاز المسيل للدموع حسبما نقلت وسائل إعلام عراقية. انشر الخبر :

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