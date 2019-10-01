هل «أوبرا الجوال» تتيح مشاركة البيانات دون إنترنت؟

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
اوبرا
كتب
الخليج 365
أفادت شركة أوبرا، بأن الإصدار الجديد من متصفحها للهواتف الذكية يتيح إمكانية مشاركة البيانات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
وأوضحت الشركة النرويجية أن الإصدار الجديد يعمل على حل مشكلة مشاركة البيانات كبيرة الحجم بين الهواتف الذكية من خلال إنشاء اتصال آمن بين جهازين اعتماداً على شبكة الـ«واي فاي»، وبالتالي يمكن مشاركة البيانات بسهولة.
وأضافت أن عملية الاقتران بين الأجهزة تتم عن طريق كود الاستجابة السريعة، الذي يتم مسحه ضوئياً بواسطة الجهاز، الذي سيتلقى البيانات، مشيرة إلى أن عملية نقل البيانات تتم بسرعة تعادل 200 مرة مقارنة بسرعة نقل البيانات بواسطة تقنية «بلوتوث»، غير أن ذلك يرتبط بكفاءة شبكة الـ«واي فاي» بالأجهزة المشاركة.
ويتوافر الإصدار الجديد من متصفح أوبرا ميني اعتباراً من الآن للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد بشكل مجاني.
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