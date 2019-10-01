السعودية: إعادة تشغيل قطار الحرمين بعد 30 يوما

قال وزير النقل السعودي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه على الرغم مما حدث من أضرار نتيجة حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية في محافظة جدة، إلا أن قطار الحرمين السريع سيعاود تقديم خِدْماته خلال 30 يوماً، مستخدماً محطة مطار الملك عبد العزيز الجديدة، لخدمة سكان محافظة جدة وزوارها.

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كما أشار إلى أنه سيتم تشغيل محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

وأوضح العامودي أن توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده في شأن توفير أكفأ وأجود الخِدْمات لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار واضحة وتأتي كأولويّة لدى الجميع.

وأضاف بقوله "هذا واضح وبيّن للجميع من خلال تكاتف مختلف الجهات، لاحتواء الحريق في محطة السليمانية، وتقدم بالشكر لجميع من عمل على إخماد الحريق من الدفاع المدني وطيران الأمن والهلال الأحمر والفرق المساندة من أرامكو والقوات الجوية والطيران المدني".

وكان وزير النقل يرافقه رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، قد استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة في موقع المحطة ظهر يوم الاثنين، للوقوف على حجم الضرر والتأكد من سلامة الجميع.

أعلنت إمارة مكة نشوب حريق هائل، أمس الأحد، في محطة "قطار الحرمين" بمدينة جدة السعودية.

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وقالت الإمارة، في بيان لها، إن "الدفاع المدني بجدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مؤكدة أن الفرق لازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن".

وقال الأمير خالد الفيصل، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية خلال تفقده موقع الحريق، "الأضرار بالغة وكبيرة، وتتطور حتى اليوم".

تابع "هناك أضرار تحدث حتى الآن، لكن معظم تلك الأضرار يرتكز في الدور الثاني والسقف، أما الدور الأرضي، فالأوضاع مستقرة به".

وأوضح "تم تشكيل لجان تحقيق تدرس أسباب حريق قطار الحرمين، وسيتم رفع تلك النتائج إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، لأن القضية كبيرة جدا وليست بالسهلة".

وأردف "ليس هناك حتى الآن نسبة محددة للأضرار حتى الآن في محطة قطار الحرمين".