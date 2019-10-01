بعد تصريحات وزير الخارجية اليمني… قرقاش يرد

وقال قرقاش إن أولوية بلاده فيما يخص الملف اليمني هي "إنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي"، على حد وصفه.

كتب قرقاش، في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، "سأرتقي على الجحود والنكران"، وذلك حول حديثه عن كلمة وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، في كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسبق أن اتهم الحضرمي الإمارات بشن غارات جوية على الجيش اليمني، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وكتب قرقاش:

لا أود التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمني المعيب على دولة الإمارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، سأرتقي على الجحود والنكران، لأن الأولوية في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي.

وكان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، قد قال في كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة:

إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تمرد على السلطة، والطيران الحربي الإماراتي قصف الجيش اليمني عندما تصدى للمجلس.

Advertisements

وعبرت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أميرة الحفيتي، عن "أسف بلادها ورفضها للادعاءات التي أطلقها ممثل اليمن في خطابه أمام الأمم المتحدة".

وقالت الحفيتي "إن الإمارات لديها الحق في الدفاع عن نفسها والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي باليمن"، لافتة إلى أن "التنظيمات الإرهابية بدأت في زيادة وتيرة هجماتها ضد قيادة التحالف والمدنيين".

وأوضحت إن ما حدث هو "استهداف مليشيات إرهابية بضربات جوية محددة وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني نتيجة التهديد المباشر لأمن قوات التحالف".

وشددت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، على أن "أبو ظبي ستستمر في اتخاذ إجراءات ملائمة ومناسبة لحماية قوات التحالف العربي من التهديدات الموجهة لها وضمان عدم عودة العناصر الإرهابية بما في ذلك ضمان عدم عودة داعش لمزاولة أنشطتهم الإرهابية في اليمن".

وكانت الحكومة اليمنية، وجهت مؤخرا اتهاما خطيرا إلى الإمارات العربية المتحدة، خاصا بالجيش اليمني. واتهم وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، الإمارات باستخدام عناصر إرهابية لاستهداف تعزيزات للجيش اليمني.

وقال الجبواني، عبر حسابه على تويتر:

‏لدينا كل الدلائل على علاقة للإمارات بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول) في اليمن وبالأسماء وهي تستخدم هؤلاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش على طريق شبوه أبين.