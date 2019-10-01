مقتل فردين من الجيش الوطني الليبي بتقدم جنوب طرابلس

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قال منذر الخرطوش، عضو شعبة الإعلام الحربي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وحدات اللواء 73 مشاة واللواء 106 مجحفل وكتيبة 21 صاعقة تتقدم لنقاط تمركز جديدة وتنجح في غنم آلية وقتل عدد من أفراد العدو بعد اشتباكات منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم".
© Sputnik . Aleksandr Vilf
وأفاد الخرطوش بـ" استشهاد فردين من اللواء 73 مشاة وإصابة 5 أفراد"، أثناء التحركات.
وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
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