رئيس الحكومة السورية: التنسيق مستمر لتحسين الواقع الخدمي وتأمين متطلبات التنمية

وأبدى خميس الموافقة على تزويد فرع جامعة الفرات في الحسكة بالكهرباء وتم الطلب من وزارة الكهرباء تقسيط ديون الفلاحين من أبناء المحافظة وتكليف محافظة الحسكة إعداد قائمة بطلبات الفلاحين المقترضين مبالغ أكثر من 5 ملايين ليرة لعرضها على مجلس الوزراء لمعالجتها.

وأوضح المهندس خميس أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة لمعالجة القضايا المتعلقة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية والنظر بشمولية أكبر للقضايا الاستراتيجية التي تهم أبناء المحافظة وتحديد المشاكل القابلة للحل ليتم البدء بمعالجتها وفق الأولويات، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

كما أكد خميس أن الدولة قدمت جميع التسهيلات والمحفزات لاستلام محصول القمح من الفلاحين عبر المراكز المعتمدة مؤكدا الالتزام بتأمين متطلبات أبناء المحافظة وتقديم مختلف الخدمات.