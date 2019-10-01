دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوني تُخفض قيمة اشتراك PlayStation Now إلى 10$ شهريًا

قامت شركة سوني بتخفيض سعر اشتراك خدمة PlayStation Now إلى 9.99$ شهريًا بعد أن كانت 19.99$ في الفترة السابقة.

أعلنت شركة سوني عن تخفيض قيمة الاشتراكات الشهرية لخدمة الألعاب السحابية PlayStation Now لتصل 9.99$ بدءًا من هذا الشهر، بعد أن كانت قيمة الاشتراك السابقة ضعف هذه القيمة بواقع 19.99$، حيث سيتم خصم القيمة الجديدة عند تجديد الاشتراك أو الاشتراك لأول مرة.

وقالت الشركة أنها ستضيف المزيد من الألعاب للخدمة؛ وتشمل GTA V، God of War، و Uncharted 4: A Thief’s End. كما أنها ستقوم بإضافة المزيد من الألعاب المتاحة للخدمة بشكل شهري عند إطلاقها من استديوهات الألعاب خلال الفترة القادمة، وذلك لتقديم المزيد من الخيارات للمشتركين.

وأضافت سوني بأنها تقدم أكبر مكتبة ألعاب ضمن اشتراك واحد في المجال، بوجود أكثر من 800 لعبة، والتي ستضيف لها المزيد من الألعاب المميزة والرائدة عند إطلاقها

تشمل قائمة الألعاب الأساسية:

God of War

Grand Theft Auto V**

inFAMOUS Second Son

Uncharted 4: A Thief’s End

وللتذكير، فإن قائمة الألعاب ستكون متاحة ابتداءً من 1 أكتوبر 2019 وحتى 2 يناير 2020، وستنضم ألعاب جديدة لها شهريًا.

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يُشار أن الخدمة متاحة في 19 دولة حول العالم تُشكل نحو 70% من العدد الإجمالي للاعبين أجهزة PS4 حول العالم.

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المصدر:

Sony

التدوينة سوني تُخفض قيمة اشتراك PlayStation Now إلى 10$ شهريًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.