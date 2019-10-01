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السجن 5 سنوات لشقيق الرئيس الإيراني

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty فريدون كان مستشارا مقربا للرئيس قضت محكمة إيرانية بحبس شقيق الرئيس حسن روحاني 5 سنوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، الثلاثاء، نقلا عن المتحدث باسم السلطة القضائية.

وصدر في مايو حكم بسجن حسين فريدون، شقيق روحاني، لمدة لم تحدد، في قضية فساد يقول مؤيدو الرئيس إن لها دوافع سياسية.

وقالت وكالة "فارس" نقلا عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي، إن القضاء أصدر حكما بالسجن 5 سنوات على فريدون، لكنه قد يواجه مزيدا من الاتهامات في قضية أخرى. 

وبدأت محاكمة فريدون، إلى جانب 6 متهمين آخرين، في فبراير، دون أن يقدم القضاء تفاصيل عن التهم.

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وكان فريدون قد احتُجز في البداية في عام 2017 قبل إطلاق سراحه بكفالة.

وعمل شقيق روحاني مستشارا مقربا للرئيس، ودبلوماسيا بارزا شارك في محادثات أدت إلى الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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