شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية: الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، إنه سيتم غدًا، الأربعاء ، الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في 15 سبتمبر الماضي.

وأضاف بوعسكر - في تصريح إذاعي اليوم ،الثلاثاء ، أن الهيئة ستعلن غدًا بشكل رسمي عن موعد الجولة الثانية والتي ستكون في 13 أكتوبر داخل تونس، وأيام 11 و12 و13 أكتوبر الجاري بالنسبة للخارج. مشيرًا إلى أن الحملة الدعائية للجولة الثانية لهذه الانتخابات ستنطلق اعتبارًا من بعد غد ، الخميس.

وكانت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية التونسية قد قضت أمس ، الاثنين ، برفض جميع الطعون في النتائج الأولية من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتي كانت مقدمة من قبل 5 مترشحين هم (سيف الدين مخلوف - يوسف الشاهد - ناجي جلول - حاتم بولبيار - سليم الرياحي).

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وقد أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عن تصدر قيس سعيد القائمة، حيث احتل المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين؛ ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.