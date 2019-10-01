شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الليبية تنقذ 31 مهاجرًا شمال صبراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم، إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة شمال صبراتة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، بين مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أنه بعد تلقى بلاغ بوجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إنقاذ أبحرت دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي بالقوات البحرية نقطة مصفاة الزاوية "الزورق الزاوية" في عملية بحث وإنقاذ وتمكنت خلالها من إنقاذ قارب مطاطى على متنه 31 مهاجرًا غير شرعى.

وأوضح أن عملية الإنقاذ تمت بالقرب من المنصات النفطية حوالى 65 ميل شمال صبراتة، مشيرا إلى أن 25 شخصًا من المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من ساحل العاج، و3 من السودان، ومثلهم من تشاد.

وأشارت القوات البحرية إلى أنه جرى نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية، وإنزالهم في نقطة المصفاة وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم سُلِّموا إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية.