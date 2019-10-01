شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" و"الآسيان": الهجوم على أرامكو بالسعودية اعتداء على الأمن والسلام الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) بشدة الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشآت نفط تابعة لشركة "أرامكو" بالسعودية في 14 سبتمبر الماضي، مؤكدين أنه لا يمثل اعتداءً على السعودية فحسب بل على السلام والأمن الدوليين واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

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جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الوزاري الذي عُقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا في 28 سبتمبر الماضي بنيويورك، على هامش انعقاد الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أنه ترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون يوسف بن علوي، ومن جانب رابطة الآسيان وزير الخارجية الثاني لسلطنة "بروناي دار السلام" داتو اريوان بهين يوسف، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة الآسيان وأمين عام رابطة الآسيان وأمين عام مجلس التعاون الخليجي.