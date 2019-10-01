عاجل.. "وزارة التموين المصرية" تعيد 1.8 مليون شخص إلى نظام البطاقات التموينية

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
التموين
كتب
الخليج 365
أعلنت وزارة التموين المصرية اليوم الثلاثاء، إعادة 1.8 مليون شخص مستبعد من منظومة الدعم السلعي إلى نظام البطاقات التموينية خلال الفترة من بداية فبراير/ شباط الماضى وحتى أمس الإثنين 30 سبتمبر.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين المصري، في بيان اليوم، إن الوزارة مستمرة في تلقى التظلمات من أى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أكد يوم الأحد، أنه يتابع بنفسه الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، بعد حذف عدد كبير من المصريين من البطاقات التموينية.
وقال السيسي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين، الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها".
وأضاف الرئيس المصري: "أقول لهم أطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".
وتقدم الحكومة المصرية السلع المدعومة لأكثر من 60 مليون شخص من بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 100 مليون.
وفي وقت سابق، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أن الهدف من تنقية البطاقات ومراحل الاستهداف التي تمت هو دعم الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وليس توفيرا للنفقات، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على دعم المحتاجين.
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