عادل الرضا: 85% إشغال رحلات «طيران الإمارات» في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات» أن الناقلة سجلت نسب إشغال مرتفعة خلال النصف الأول من السنة المالية 2020/2019، حيث تراوحت ما بين 80 إلى 85%، بينما سجلت بعض الوجهات عامل حمولة يفوق الـ 90%، متوقعاً أن تسجل الناقلة نتائج مالية إيجابية.

وقال الرضا: إن الناقلة سجلت أداءً جيداً خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، وذلك على الرغم من العديد من التحديات التي واجهتها، مثل أسعار الوقود وتذبذب أسعار صرف العملات التي تكلف الناقلات الكثير.

ولفت الرضا إلى أن مؤشرات أداء الناقلة تشير إلى أن النصف الثاني من السنة المالية، سيكون أفضل، مدعوماً بارتفاع الطلب على السفر، وذلك على الرغم من تباينه من منطقة إلى أخرى، وحسب مواسم السفر.

وأضاف أن طيران الإمارات لا تزال تنظر إلى رحلات "الحرية الخامسة" (السماح للشركة بالطيران لوجهة ما مع حق التوقف في وجهة أخرى)، كما أنها تعمل حالياً على تقييم عدة مدن أوروبية لتشغيل الخدمات ضمن هذه الحرية، موضحاً أن هذه العروض لا تزال تحت الدراسة، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها بناءً على المصلحة التجارية فقط، مؤكداً أن العمليات التشغيلية في طيران الإمارات تمتاز بالمرونة، كما أنها تتعامل مع المتغيرات والمستجدات في أي منطقة مستفيدة من شبكة وجهاتها العالمية.