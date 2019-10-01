شكرا لقرائتكم خبر عن فيرسلاين : قبلت مهمة تدريب النصر بدون تردد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الهولندي يان فيرسلاين المدير الفني المؤقت لنادي النصر عن سعادته بالعودة مجدداً للتواجد في مباريات دوري الخليج العربي من بوابة نادي النصر.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الظفرة بالجولة الثالثة من دوري الخليج العربي إنه قبل مهمة تدريب الفريق فوراً دون تردد.

وكان فيرسلاين قد تولي المهمة بدلا من البرازيلي كايو زاناردي الذي أقالته الإدارة.

وأكد المدرب أنه عمل عل تجهيز الفريق بشكل جيد استعدادا للقاء الخميس المقبل على استاد آل مكتوم.

وأشاد المدرب بمستوى لاعبي الفريق مؤكدا أنه سيعمل على تطوير أدائهم من أجل تحقيق النقاط الثلاث خلال المباراة المقبلة.

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