2000 دار نشر في معرض الشارقة الدولي للكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق فعاليات الدورة الـ38 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» تحت شعار: «افتح كتاباً تفتح أذهاناً» بمشاركة 2000 دار نشر من 81 دولة عربية وأجنبية خلال الفترة من 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في «مركز إكسبو الشارقة»، واختار المعرض جمهورية المكسيك ضيف شرف الدورة الجديدة.

ويستضيف المعرض هذا العام الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي، والروائي التركي الحاصل على جائزة نوبل للآداب، أورهان باموك، وكذلك المخرج الهندي الحاصل على جائزة الأوسكار امبوران كارالا - غولزار، والروائية الحاصلة على جائزة «البوكر» العالمية جوخة الحارثي، والشاعر الهندي فيكرام سيث.

أعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في مقرها بالشارقة صباح الثلاثاء، بحضور أحمد بن ركاض العامري، رئيس «هيئة الشارقة للكتاب»، والسفيرة فرانسيسكس مينديز اسكوبار، سفيرة المكسيك في الإمارات، ومحمد حسن خلف، مدير عام «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، وعبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام اتصالات - الإمارات الشمالية، إلى جانب عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

فعاليات

وأعلن أحمد بن ركاض العامري عن مشاركة نحو 173 كاتباً وروائياً من 68 دولة عربية وأجنبية، يقدمون 987 فعالية متنوعة، وقال: «يشهد المعرض هذا العام تنوعاً في الفعاليات التي تقدم لضيوف المعرض؛ حيث ننظم على صعيد الفعاليات الثقافية 350 فعالية يقدمها 90 ضيفاً، من 28 دولة، إلى جانب ذلك سيكون الزوار الصغار على موعد مع 409 فعاليات ضمن برنامج الطفل ويشارك فيها 28 ضيفاً من 13 دولة، كما يخصص ركن الطهي 48 فعالية يقدمها 15 طاهياً من 9 دول، إلى جانب فعاليات رسومات القصص المصورة (الكوميكس) ينظم المعرض 66 فعالية يقدمها 5 ضيوف من 4 بلدان».

وأضاف العامري: «يستضيف المعرض لهذا العام 88 عرضاً مسرحياً يقدمه 17 ضيفاً من 8 بلدان عربية وعالمية؛ أبرزها: المسرحية الكويتية»واكاندا«، بطولة: هنادي الكندري، وطارق الحربي، إلى جانب سلسلة فعاليات نوعية تقدم للمرة الأولى، أبرزها: عرض التصوير المفاهيمي، وفعاليات عالم الدمى، ومعرض الطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى مختبر ميكاترونيكس.

وتابع رئيس هيئة الشارقة للكتاب:»نستضيف هذا العام جمهورية المكسيك، التي تنطوي على حضارات إنسانية ذات ثقل معرفي وأدبي مهمّ وعريق. حرصنا من خلال هذه الاستضافة على أن نطلع الجمهور العربي والمحلي على إبداعات شخصيات ثقافية مكسيكية أثّرت في الساحة الأدبية والثقافية العالمية؛ لنؤكد رسالة المعرض في جمع العالم على حبّ الكتاب والمعرفة، ليستمع الجمهور إليهم، ويتقاسم لغتهم وإبداعاتهم عن قرب".

Advertisements

ضيوف

ويستضيف المعرض نخبة من المبدعين العرب والعالميين منهم الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والشاعر والكاتب والناقد علي الهويريني، كما يحل على المعرض من العراق الروائية والصحفية إنعام كجه جي، والروائية الكويتية بثينة العيسى، ترافقها الشاعرة التونسية جميلة الماجري، والشاعر السعودي محمد السكران نجم برنامج شاعر المليون، والكاتب الليبي أحمد الفيتوري، والدكتورة شهلا العجيلي، وعلى صعيد الأدب الإفريقي يستضيف المعرض الكاتب حجي جابر ومبارك ربيع ومارغريت بوسباي وأوبيل تشسيالا.

وسيكون الجمهور على موعد مع الروائية الإيطالية إليازبيثا دامي، والروائية البريطانية إيلا واكاتاما ألفريا، والروائية الأمريكية بيرنيس ماكفادن، ومن الهند يشارك الروائي والروائية آنيتا ناير، والممثل غولشان غروفر، والشاعر جييت ثاييل إلى جانب آخرين.

مؤتمر المكتبات

وتتضمن فعاليات المعرض الدورة الخامسة من مؤتمر المكتبات السنوي خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر؛ حيث ستعقد خلال المؤتمر سلسلة فعاليات يشارك فيها 400 متخصص من أمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة ودولٍ أخرى.

ويشارك في برنامج المؤتمر 20 متحدثاً متخصصاً، يتوقفون عند عدة محاور هي: خبرات أمناء المكتبات، وآليات توظيف وسائط مواقع التواصل الاجتماعي، ومهارات تطوير المكتبيين، وأهم التغيرات في تكنولوجيا إدارة البيانات.

كما ينظم المعرض هذا العام مؤتمر الناشرين على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 27 - 29 أكتوبر، بمشاركة 566 ناشراً، ويستضيف الدورة التدريبية للناشرين العرب يوم 26 أكتوبر بحضور 200 مشارك، من 18 دولة.