شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة «مبادرة بيرل» لتعزيز تأثير القطاع الخيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مبادرة «بيرل»، ورشة عمل ثانية حول «نظرية التغيير» في دبي مؤخراً، وذلك بعد النجاح الذي حققته الورشة الأولى التي نظمتها مبادرة «بيرل» في مدينة الرياض بالسعودية مؤخراً.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش التي تنظمها مبادرة «بيرل» والرامية إلى توفير منهجيات استراتيجية لتعزيز تأثير القطاع الخيري في منطقة الخليج.

وناقشت الورشة، التي شارك فيها رؤساء أقسام المسؤولية الاجتماعية في عدد من الشركات، إلى جانب مديري مؤسسات خيرية وممثلين عن القطاع الخيري في دولة الإمارات، آلية إنشاء «نظرية التغيير».

وعرفت الورشة، التي قدمتها ريم خوري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «وايس»، والشريك المؤسس لمؤسسة «كامن» في الأردن، المشاركين إلى عملية إنشاء (نظرية التغيير) في برامج الاستثمار الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها لتعزيز فاعلية تلك البرامج وتعميق تأثير القطاع الخيري في المنطقة.

وقالت ياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة «بيرل»: «مع تنامي إقبال الشركات والمؤسسات على تبني (نظرية التغيير) لتعزيز قدرتها على توظيف المعلومات والموارد في تحقيق التغيير الإيجابي المطلوب في المجتمع، تبرز هذه النظرية أداة فاعلةً لتوضيح العلاقة بين نشاط المؤسسة وحجم التغيير الذي تمكنت من تحقيقه على أرض الواقع».

وأوضحت ريم خوري أن تصميم الورشة جاء بناءً على الدروس المستفادة من ورشة العمل السابقة التي عقدت في الرياض، حيث أسهم التدريب على التخطيط في تنمية قدرة المشاركين على تطوير خطوات فاعلة لتحقيق التغيير المطلوب، وتحديد أهدافهم القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، مؤكدة حرص المبادرة على تقديم الأدوات التي تحتاج إليها الشركات لتصميم وتنفيذ وتقييم تأثير أعمالها ونشاطاتها، وتمكينها من اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.