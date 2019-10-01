شكرا لقرائتكم خبر عن 21400 شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو» في 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد شكاوى عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 21431 شكوى، بحسب بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وتم حل 98.15% من شكاوى «اتصالات»، مقابل 97.68% من شكاوى عملاء «دو».

وبلغ نصيب «اتصالات» من الشكاوى 9598 شكوى منذ يناير/كانون الثاني وحتى نهاية سبتمبر/أيلول مقابل 11833 شكوى نصيب «دو».

وأوضحت البيانات أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 20 ألفاً و979 شكوى، استحوذت «اتصالات» على 9 آلاف و420 شكوى منها، مقابل 11 ألفاً و559 شكوى لــ «دو».

وأشارت البيانات إلى أن 72.81% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 12.36% عن عدم رضاهم، بينما كان 14.83% منهم حيادياً.

بينما أكد 72.28% من عملاء «دو» رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 11.77% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 15.95% منهم حيادية.

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