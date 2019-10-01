شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقترح فتح مكتب لمنظمة «ويبو» في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك وفد من دولة الإمارات في سلسلة الاجتماعات التاسعة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، التي عقدت مؤخراً في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.

ترأس الوفد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم: عبد السلام آل علي مدير مكتب الدولة لدى منظمة التجارة العالمية، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع وفوزي الجابري مدير إدارة المصنفات الفكرية، ومروة الهرمودي إداري أول لدى المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، وشيماء العاقل تنفيذي منظمات دولية.

وألقى المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، كلمة دولة الإمارات خلال الجلسات الافتتاحية للاجتماعات، مؤكداً أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة؛ لمواصلة تحسين أنظمة الملكية الفكرية، وضمان النمو المستمر في تطبيقها وتوظيفها في تلبية احتياجات المستخدمين. كما أعرب عن تأييد دولة الإمارات لبيان المجموعة الآسيوية، ودعمها للمقترح الآسيوي الذي من شأنه تعزيز الحضور الشامل للدول الأعضاء المنضمة حديثاً إلى المنظمة، ومشيداً في الوقت نفسه بالدور الذي تؤديه «الويبو» في تنمية الملكية الفكرية على الصعيد العالمي.

وفيما يتعلق بأحدث المفاوضات والتوصيات حول المسائل الموضوعية المطروحة على جدول أعمال اجتماعات «الويبو»، أوضح الشحي: إن وفد دولة الإمارات يجدد دعوته للدول الأعضاء؛ للاطّلاع على مقترح دولة الإمارات باستضافة مكتب خارجي لـ«الويبو» في العاصمة أبوظبي، مستعرضاً المقومات الرائدة التي توفرها الدولة لاستضافة هذا المكتب بما يحقق تطلعات الدولة في أن تكون محوراً إقليمياً في تطوير بيئة الابتكار والملكية الفكرية، ويدعم أهداف «الويبو» في تنمية تطبيقات الملكية الفكرية عالمياً. وأكد أهمية بحث جميع الخيارات المتاحة بشأن اختيار الدول التي ستستضيف المكاتب الخارجية للمنظمة، ومشيراً إلى أن وفد الدولة على أتم الاستعداد للمشاركة الفاعلة في المشاورات؛ لإعداد منهجية واضحة ومتكاملة في هذا الصدد.

وأوضح الشحي: إن الملكية الفكرية ودعم الابتكار يمثلان ركناً أساسياً من رؤية دولة الإمارات للتنمية وجهودها لبناء اقتصاد تنافسي معرفي متنوع تماشياً مع محاور «رؤية الإمارات 2021»، وأن هذا القطاع الحيوي هو أحد محركات التنمية على المدى البعيد وفقاً لمرتكزات «مئوية الإمارات 2071»، واستعرض أبرز التطورات التي حققتها الدولة في تنمية مختلف جوانب منظومة الملكية الفكرية لديها.

وتناقش الدورة الحالية من اجتماعات «الويبو»، والتي تعقد برئاسة عمر زنيبر، سفير المملكة المغربية لدى المنظمة، والذي يتولى رئاسة الجمعيات على مدى العامين المقبلين، مجموعة من البنود المطروحة على جدول أعمالها، من أبرزها بحث تقارير حول تطبيقات الملكية الفكرية؛ مثل: حق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون البراءات، وقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية، وتقرير عن التنمية والملكية الفكرية واستعراض أجندة التنمية، ومناقشة محاور أخرى مثل الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وأسماء الحقول على الإنترنت، ومعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين، ومعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري.