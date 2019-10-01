شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يعتزم إطلاق خطة جديدة لـ «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء، أن بلاده ستعرض مقترحات جديدة بشأن اتفاق بريكست «قريباً جداً»، بينما نأى بنفسه عن خطة تم تسريبها تتعلق بالحدود مع إيرلندا.

وقال جونسون لشبكة «بي بي سي» من مانشستر حيث ينعقد مؤتمر حزبه المحافظ «سنقدم عرضاً جيداً للغاية. سنعرضه رسمياً قريباً جداً».

وتشير نسخ مقترحاته المنتظرة منذ مدة طويلة والتي أوردتها وسائل إعلام بريطانية وإيرلندية إلى أنه يرغب بأن يتم تفتيش البضائع بعيداً عن حدود إيرلندا مع السماح بمرور الأغذية والمنتجات الزراعية بدون عوائق.

والخطة المذكورة مصممة لإبقاء الحدود بين إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا مفتوحة بشكل كامل بعد بريكست، المقرر في 31 أكتوبر.

ووصف نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن كوفيني الخطة التي تناقلتها وسائل الإعلام بأنها «غير قابلة للنجاح».

وكتب كوفيني على تويتر «حان الوقت ليحصل الاتحاد الأوروبي على مقترح جدّي من الحكومة البريطانية إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست في تشرين الأول/أكتوبر»، مشيراً إلى أن إيرلندا الشمالية وبلده «تستحقان أفضل من ذلك».

وقال جونسون لإذاعة «بي بي سي» إن التقارير الإعلامية عن مقترحاته «ليست صحيحة تماماً».

وأفاد بأن ما أطلق عليه مراكز التخليص الجمركي المخصصة للبضائع لم تكن جزءاً من حلّه المقترح الذي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سيُعرض على بروكسل بحلول عطلة الأسبوع.