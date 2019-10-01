شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري: أريد العودة لمحطة الفضاء مرة ثانية وثالثة ورابعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد هزاع المنصوري أول رائد فضاء اماراتي انه يرغب بالعودة الى محطة الفضاء الدولية مرة ثانية وثالثة ورابعة.

وقال خلال اتصال مباشر بالفيديو معه قبل قليل ان وجوده على متن المحطة كأول رائد فضاء اماراتي وعربي هو وسام فخر يضعه على صدره.

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